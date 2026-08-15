Alerta de Meta permitió detener a mujer que amenazó al Presidente Kast

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a una mujer de 23 años después de que Meta alertara a las autoridades sobre una publicación en Instagram con amenazas contra el Presidente José Antonio Kast.

El mensaje fue difundido durante la visita que el Mandatario realizó el jueves a Talca, en la Región del Maule, e incluía insultos contra el Jefe de Estado, una referencia a un arma de fuego y una amenaza de muerte.

La publicación también estaba acompañada por una fotografía del edificio de los Servicios Públicos de Talca.

La subinspectora Odette Gutiérrez, de la Brigada del Cibercrimen Metropolitana, explicó que las autoridades recibieron una alerta de Meta, empresa propietaria de Instagram, tras la difusión del contenido.

A partir de esos antecedentes, los detectives realizaron las diligencias que permitieron identificar y detener a la mujer por el delito de amenazas contra la autoridad. Además, incautaron su teléfono celular.

Gobierno destacó la rápida actuación de la PDI

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, confirmó el procedimiento y destacó la rapidez de las pesquisas desarrolladas por la policía civil.

"A las pocas horas esa persona estaba siendo interrogada en el cuartel de la Policía de Investigaciones, quienes actuaron rápidamente", señaló.

"Amenazar de muerte, amenazas graves a cualquier chileno, digamos, y a la autoridad, es grave", añadió el secretario de Estado.

El Ministerio Público instruyó que la imputada sea puesta a disposición del Juzgado de Garantía de Talca.

El Presidente Kast se encontraba en la capital del Maule para visitar el centro penitenciario La Laguna, desde donde monitoreó el operativo de traslado de internos de alta peligrosidad, entre ellos líderes e integrantes de organizaciones criminales.