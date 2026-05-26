Talcahuano: Carabinero guardia de La Moneda fue apresado por asesinar a joven

Un funcionario de Carabineros, guardia del Palacio de La Moneda, quedó en prisión preventiva luego de ser imputado por el homicidio simple de un conductor de 27 años, quien supuestamente lo había chocado en Talcahuano, Región del Biobío.

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió a principios de mayo, cuando el imputado -estando de franco- persiguió a un vehículo que supuestamente lo había colisionado. Lo siguió hasta los cerros de la comuna, donde disparó en contra de su conductor, un joven de 27 años.

Hasta el momento se conocía la versión del policía, sin embargo, el Ministerio Público determinó que existió la confección de un parte policial falso y una llamada otorgando antecedentes al 133 que no correspondían a lo ocurrido.

El Juzgado de Garantía de Talcahuano determinó la prisión preventiva del hombre, quien fue desvinculado de la institución, precisó el general Marcelo Araya.

María Godoy, madre de la víctima, pidió "justicia para Omar Solís Godoy. Todavía falta mucho, pero sí se reconoce que hay una persona la cual lo mató a mi hijo, lo mató sin tener arte ni parte. Que se limpie el nombre de mi hijo, que esté totalmente limpio".