Temporal en el Biobío: Alerta por lluvias de más de 100 mm y ráfagas de viento

La Región del Biobío se mantiene bajo alerta preventiva ante el arribo de la fase más intensa del sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país.

De acuerdo con los pronósticos técnicos, las precipitaciones se concentrarán con especial fuerza durante la madrugada y el transcurso del jueves, previendo acumulados que superarán los 100 milímetros.

El fenómeno climático vendrá acompañado por condiciones meteorológicas adversas que incluyen vientos sostenidos, ráfagas de consideración y avisos por probables tormentas eléctricas en diversos sectores de la cuenca regional.

Tras liderar una mesa técnica con los servicios del Sistema de Prevención y Respuesta ante Desastres y los gobiernos locales, el delegado presidencial regional del Biobío, Julio Anativia, detalló que se están "preparando" junto a los diversos organismos para enfrentar la emergencia.

"Tuvimos una mesa técnica ayer con los municipios y todos los actores del sistema para prepararnos para este frente climático que se encuentra anunciado desde hoy hasta viernes, que considera más de 100 milímetros de agua que va a caer en nuestra región", alertó la autoridad regional.

Los municipios locales han convocado comités de gestión de riesgos (Cogrid) para evaluar medidas de contingencia. (FOTO: ATON)

A esto sumó la llegada de "vientos con ráfagas de hasta 60 kilómetros y también aviso de tormentas eléctricas, que tienen ahora a la Región del Biobío en una alerta preventiva y con el sistema activado para dar respuesta a las afectaciones que se puedan producir. Va a tener una mayor concentración en la madrugada del jueves".

En paralelo, las distintas alcaldías han convocado a sus respectivos Comités de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) para coordinar cuadrillas de emergencia y definir el funcionamiento de los servicios básicos.

En el ámbito educacional, Hualpén informó que las clases en las escuelas y liceos municipales serán solo hasta el mediodía ante las dificultades de desplazamiento provocadas por el temporal.