Trabajador fallecido en Biobío: Familia denuncia que fue obligado a realizar labores ajenas a su cargo

La familia del trabajador de 53 años, que falleció en medio del sistema frontal en la Región del Biobío, pidió esclarecer las circunstancias del accidente ocurrido mientras realizaba labores de despeje en la ruta entre Nacimiento y Negrete.

Francisca Pereira, hija de la víctima, aseguró que su padre fue destinado a realizar tareas distintas a las que habitualmente desempeñaba y para las que, afirma, no contaba con la preparación requerida.

"Mi papá trabajaba en una cuadrilla. Ese día lo sacaron de su cuadrilla, que estaba completa con cuatro trabajadores y un jefe. Quedaron solamente dos personas trabajando más el jefe", relató.

La mujer sostuvo que posteriormente fue enviado a realizar funciones con una motosierra, pese a que había manifestado que no tenía capacitación para ello.

"A mi papá lo mandaron a hacer funciones de motosierra, para las que él no estaba capacitado. Él siempre decía que no tenía esa capacitación y, aun así, lo mandaron a hacerlo. Su contrato tampoco decía que era motosierrista", afirmó.

Además, cuestionó la forma en que se enfrentó la emergencia tras el accidente. "En el momento del accidente fue todo muy cruel, porque a él lo dejaron solo", acusó.

El trabajador sufrió el accidente mientras participaba en labores de limpieza de la ruta en medio del sistema frontal que afectó a la Región del Biobío. Pese a los esfuerzos médicos, falleció posteriormente en el hospital.

La familia espera que las circunstancias del hecho sean investigadas para determinar eventuales responsabilidades.

La abogada María Francisca Montenegro, de RMR Laboral, explicó a Cooperativa que la empresa no puede obligar a un trabajador a ejercer funciones distintas a la contratada y menos aún para las cuáles no ha sido debidamente capacitado.

Tras el deceso, Montenegro precisó que la familia puede "ejercer acciones a nombre del trabajador fallecido y propias", es decir, por el daño moral causado a la víctima y a su familia, entre otras acciones.