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Tópicos: País | Región del Biobío

Trabajador fue hallado muerto al interior de CMPC Laja tras permanecer extraviado por horas

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Se trata de un hombre de 56 años que se desempeñaba como primer oficial de la Máquina 12, quien sufrió un accidente laboral mientras realizaba labores de secado de papel.

La empresa informó su desaparición y la activación de los protocolos internos, y más tarde confirmó el hallazgo del cadáver de la víctima.

Trabajador fue hallado muerto al interior de CMPC Laja tras permanecer extraviado por horas
 ATON (Referencial)

El Ministerio Público instruyó a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones para iniciar las diligencias correspondientes.

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Un trabajador murió en un accidente laboral al interior de la planta de CMPC ubicada en Laja, Región del Biobío, cuyos restos fueron encontrados después que la empresa informara su desaparición.

En un escueto comunicado, la empresa anunció la desaparición del primer oficial de la Máquina 12 al interior de la fábrica, cuando realizaba labores de secado de papel, precisando que activaron los protocolos internos para ubicarlo.

Más tarde, se confirmó su fallecimiento tras el hallazgo del cadáver del hombre, de 56 años y con 19 años de experiencia en la empresa, consignó Sabes.

El medio regional El Contraste, detalló que el trabajador desapareció alrededor de las 2:45 horas y el operativo de búsqueda se inició a las 6:45, cuando Carabineros se apersonó en la fábrica tras una alerta por un grave accidente en su interior.

Luego del trabajo de las brigadas de rescate, alrededor de las 8:30 horas encontraron evidencias del trabajador desaparecido, corroborando su fallecimiento tras aparentemente haber caído.

El Ministerio Público instruyó a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones para iniciar las diligencias correspondientes.

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