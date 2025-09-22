Síguenos:
Tópicos: País | Región del Biobío

Tucapel y Laja incumplieron restricción horaria para fondas bajo estado de excepción

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El contralmirante Arturo Oxley, jefe de la Defensa Nacional en el Biobío, anunció que oficiará a la Contraloría para que se pronuncie sobre un incumplimiento, reportado en las comunas de Tucapel y Laja, de la restricción horaria para fondas y ramadas que rigió en las últimas Fiestas Patrias.

En ambos casos, y por instrucción de los respectivos alcaldes, los festejos entre el 17 y 21 de septiembre terminaron a las 2:00 horas, cuando el bando militar firmado por Oxley establecía que, en comunas bajo estado de excepción, los eventos debían culminar a las 0:00 horas.

Consultado respecto de qué sanciones arriesgan estos municipios, el jefe de la Defensa Nacional se limitó a señalar que "eso lo tendrá que ver la Contraloría".

