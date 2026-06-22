Veterinaria Municipal pide adoptar mascotas ante capacidad máxima de sus caniles

La Veterinaria Municipal de San Pedro de la Paz informó que sus caniles de tránsito se encuentran completos, por lo que realizó un llamado a la comunidad para adoptar a los 14 animales que actualmente esperan una familia.

Se trata de 11 perros y tres gatos de distintas edades que permanecen bajo el cuidado del recinto tras haber sido rescatados de situaciones de abandono, maltrato o luego del fallecimiento de sus dueños. La adopción de estas mascotas permitiría disponer nuevamente de espacios para recibir nuevos casos.

Desde el municipio explicaron que trabajan bajo una estrategia de control de nicho, la que considera la captura, esterilización, vacunación, registro y retorno de los animales a su entorno. Para esta labor cuentan con cuatro caniles destinados al resguardo temporal de mascotas.

Además, aseguraron tener una amplia variedad de perros disponibles para adopción, por lo que hicieron un llamado a las personas interesadas a acercarse a la veterinaria municipal para conocerlos.