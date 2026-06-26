Agresión de inspector municipal a vendedor ambulante genera polémica en Curicó

La Municipalidad de Curicó inició una investigación administrativa tras un procedimiento de fiscalización al comercio ambulante que terminó con un vendedor reducido en el suelo y un amplio despliegue de mandarinas esparcidas en la vía pública.

A través de redes sociales se viralizó un video en el que se puede ver a funcionarios municipales mientras incautaban sacos de fruta pertenecientes al comerciante.

En medio del procedimiento, el hombre reaccionó pateando las mandarinas, lo que elevó la tensión hasta que fue inmovilizado contra una señal de tránsito y posteriormente reducido en el suelo. Posteriormente llegó un carabinero, quien intervino para controlar la situación.

La situación causó diversas reacciones y cuestionamientos sobre la forma en que se desarrolló la fiscalización, por lo que el municipio manifestó su rechazo a cualquier hecho de violencia y aseguró que este tipo de procedimientos debe ajustarse a la normativa y a los protocolos vigentes.



Asimismo, la municipalidad abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades.

El comerciante, identificado como José Olmedo, aseguró a VLN Radio, haber actuado de impulsiva al patear las mandarinas y ofreció disculpas por haber golpeado a uno de los funcionarios, aunque aseguró que nunca tuvo la intención de agredirlo.

Al mismo tiempo, acusó un uso desproporcionado de la fuerza durante el procedimiento y denunció presuntas irregularidades en el manejo de los productos incautados.