Incendio en Vichuquén suma 380 hectáreas consumidas

La comuna de Vichuquén, Región del Maule, continúa bajo Alerta Roja debido al incendio forestal que se mantiene activo desde el pasado sábado 14 de febrero y ha consumido una superficie aproximada de 380 hectáreas.

La emergencia ha movilizado un despliegue de recursos para controlar el avance de las llamas. Actualmente, en el lugar trabajando 18 compañías de Bomberos y ocho brigadas de la Conaf, además de cuatro aviones cisterna y tres helicópteros, tres técnicos y cuatro kidders.

El alcalde de Vichuquén, Patricio Rivera, destacó que el apoyo aéreo al combate comenzó a operar antes de las 9:00 horas este lunes, anticipándose a las labores realizadas en la jornada anterior.

"Tenemos dos focos que están bien activos todavía. Se están atacando tanto con cuadrillas aéreas como terrestres", señaló la autoridad comunal, confirmando la complejidad de la situación que enfrentan los equipos de emergencia.

Respecto a los daños estructurales, Rivera con confirmó que el fuego ha alcanzado tres inmuebles: "Las tres son segundas viviendas de personas que vienen a veranear acá. Ha habido muchos con riesgo, pero las tres son segundas viviendas", por lo que no hay residentes permanentes damnificados.

En cuanto a la posibilidad de evacuar otros sectores aledaños al siniestro, el jefe comunal indicó que evaluará durante esta jornada si la medida es necesaria en el caso de Llico, "que es la localidad con mayor cantidad de población, donde el fuego aún está a poco más de un kilómetro".

"La proyección es que se va a lograr controlar (las llamas), casi en su totalidad hoy en la tarde o mañana", cerró la autoridad local.

En horas de la tarde, la Conaf entregó una actualización de la emergencia en voz de Marcelo Rodríguez, jefe del Departamento de Protección de Incendios Forestales del Maule: "Al minuto, el incendio se encuentra en combate, con una superficie afectada de aproximadamente 380 hectáreas".

Por su parte, el director regional de Senapred en el Maule, Carlos Bernales, informó que "el día de hoy la estrategia es contener dos puntos que quedan para tenerlo totalmente contenido".

La autoridad confirmó además que "dos brigadistas de Conaf (resultaron) lesionados, fueron atendidos y ya están en sus domicilios en reposo, sin mayores consecuencias".

Para quienes busquen ayudar a los equipos que combaten el fuego, la Municipalidad de Vichuquén habilitó un centro de acopio en el Liceo Entre Aguas de Llico, donde recibirá donaciones de alimentos.

"No se conviertan en potenciales asesinos": Boric llama a prevenir incendios

En paralelo, el Presidente Gabriel Boric hizo un nuevo llamado a la responsabilidad ciudadana, reiterando que "el 99% de los incendios son producto de la acción humana".

"Todos los días estamos combatiendo incendios y cuando hay altas temperaturas, el riesgo es muchísimo mayor. Y ya hemos visto todos las consecuencias de los incendios, pero no queremos más incendios", señaló el Mandatario saliente.

"Los insto a que se cuiden, a que nos cuidemos entre todos, a que no se conviertan en potenciales asesinos dejando un fuego que no debió haber sido prendido y que finalmente destroce vidas, casas, recuerdos. De nosotros depende", enfatizó Boric.