Más de 40 viviendas resultaron anegadas en Linares por sistema frontal

El sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país, desde las regiones del Maule y Los Ríos, dejó más de 40 viviendas anegadas en la comuna de Linares a consecuencia de la acumulación de agua.

Vecinos del sector maulino reclamaron por un desvío del curso natural del agua a consecuencia de una construcción, lo que terminó por inundar sus casas.

El director regional de Senapred Maule, Carlos Bernales, detalló que "tuvimos precipitaciones promedio en costa y valle entre 30 a 40 milímetros en las últimas 24 horas, y en la alta cordillera entre 80 a 90 milímetros".

"Este es un sistema frontal que durante el día de hoy en el Maule sur va en declive, decreciendo, donde vamos a tener precipitaciones entre los 5 a 10 milímetros; y en el Maule norte podríamos llegar hoy día entre 30, 35, 40 milímetros en algunos sectores, sobre todo en la alta cordillera", agregó.

Riesgo de derrumbe en zonas afectadas por incendios forestales en Biobío

En la Región del Biobío se puso foco en la zona afectada por los incendios forestales debido al riesgo de derrumbes por las lluvias.

"Estamos en Alerta Amarilla en este momento. Hubo situaciones puntuales en la región que estuvimos monitoreando y en coordinación con los municipios respectivos. Para hoy día continúa la Alerta Amarilla. Nosotros hacemos un llamado a la población a tener precaución", señaló Julio Antivia, delegado presidencial de la Región del Biobío.

Asimismo, agregó que "la alerta incluye la probable ocurrencia de tormentas eléctricas en algunos sectores de la región. Tuvimos reporte de algunas filtraciones de vivienda en los sectores afectados por los incendios y de la eventualidad de probables daños, por lo tanto, es una situación que estamos monitoreando. Estamos coordinados con los municipios locales también. Nosotros tenemos albergues destinados a las personas que necesiten abandonar sus hogares".

De todas formas, las precipitaciones en la Región del Biobío disminuyeron desde la jornada anterior, pero hay una alerta meteorológica por eventuales tornados.