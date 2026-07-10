Maule: Seremi MOP descartó riesgos de desborde en el Río Achibueno

La Región del Maule mantiene la operatividad de su infraestructura crítica y servicios básicos sin reportar desbordes en el Río Achibueno, pese a la alerta roja preventiva que rige en las zonas de Linares y Longaví este viernes por un incremento en el caudal.

En entrevista con Lo Que Queda Del Día de Cooperativa, la seremi Obras Públicas del Maule, Yasna Cancino, confirmó que los sistemas de agua potable rural y la red de alcantarillado funcionan con normalidad, mientras que las rutas regionales permanecen abiertas.

Según detalló, solo se registra un bloqueo por rocas de gran envergadura en el kilómetro 110 de la Ruta Internacional.

La autoridad explicó que "hay algunas estaciones que han arrojado una alerta roja, pero esta es de carácter preventiva, dada como medida para poder tener la holgura de tiempo necesaria para tomar las decisiones".

"En este caso, esta alerta roja significa una condición de alarma, pero no de desborde como en otras ocasiones. Eso nos permite entonces tener mayores tiempos de reacción y de coordinación de los equipos de emergencia", aclaró Cancino.

Mitigación y trabajos preventivos

Asimismo, destacó que, paralelamente a los proyectos definitivos de defensas fluviales, se han ejecutado trabajos inmediatos para proteger a las localidades más vulnerables de la región.

"El Gobierno central dispuso el envío de recursos adicionales, tanto en maquinaria, equipos, como también en recursos para realizar nosotros licitaciones de contratos de encauzamientos, de enrocados. Y en este momento, nosotros a través de la Dirección de Vialidad y de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), realizamos intervenciones en distintas partes de la región", señaló la seremi.

La autoridad dio cuenta que "en las comunas de Molina, en Licantén, Hualañé, Rauco y en la provincia de Linares realizamos encauzamientos, pretiles, todo para poder contener las aguas y evitar que se produzcan desbordes o inundaciones que afecten a la población".

Estado de la infraestructura y servicios básicos

Uno de los puntos clave durante las lluvias es la seguridad de los puentes y el suministro de agua. Al respecto, el reporte indicó que la región se mantiene operativa y que las mediciones técnicas de la Dirección General de Aguas (DGA) no muestran anomalías críticas.

Respecto a la conectividad vial, el único punto de atención significativa se encuentra en la alta cordillera, producto de deslizamientos de tierra naturales por la intensidad de las precipitaciones.

Aunque la situación general es de normalidad, los equipos de Vialidad mantienen faenas de despeje en la ruta internacional.