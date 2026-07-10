Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica de Chile, abordó en Cooperativa el traslado del río atmosférico que azotó a la Región de Los Ríos hace unos días, y al aterrizar en el Maule este viernes, ha causado el desborde de ríos en comunas como Molina, Linares y Longaví, que están bajo alerta roja.

"Hay un sistema frontal cálido por la zona centro sur, que fue el mismo que cruzó por el sur (...) con precipitaciones líquidas en cordillera y precordillera desde la Región Metropolitana hasta el Biobío", explicó el profesional en El Diario de Cooperativa.

Además, adelantó que las lluvias continuarán en esos territorios la próxima semana: "A partir del martes empiezan a llegar los primeros sistemas frontales entre el Maule y Aysén. De ahí van a seguir la marcha hacia el norte, y es probable que hacia el jueves tengamos novedades mucho más al norte, en la Metropolitana", pronosticó.

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