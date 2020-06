Molestia y resignación de alcaldes por tres semanas sin intendente titular en el Maule

Los alcaldes de las principales comunas del Maule manifestaron su preocupación, molestia y resignación, al cumplirse tres semanas sin un intendente titular en la región tras la renuncia de Pablo Milad (Evópoli) al cargo, para buscar la presidencia de la ANFP.

Los 21 días de subrogancia han sido asumidos por el gobernador de Talca, Felipe Donoso (UDI), quien ha debido enfrentar la pandemia tras el alejamiento de Milad, en medio de críticas del propio oficialismo que lo acusan de usar el cargo electoralmente.

"Yo no sé si a esta altura es relevante ya la figura del intendente en la pandemia. Los alcaldes hemos debido bancarnos una nueva crisis ahora social y sanitaria, con nuestras propias manos. Es vergonzoso y pedimos al Presidente que nombre a un titular para temas tan domésticos como la entrega de cajas", dijo el alcalde de Linares, Mario Meza (RN).

El jefe comunal de Talca, Juan Carlos Díaz (RN), agregó que "ha existido continuidad en el cargo con la subrogancia, pero la señal de nombrar a un titular es importante, sobre todo en la crisis social y sanitaria, para las coordinaciones. El llamado es a darle celeridad y que el nombramiento sea en el breve plazo".

Y el alcalde de Curicó, Javier Muñoz (DC), manifestó que "en Santiago estaría nombrado al otro día; acá llevamos tres semanas y no pasa nada. Felipe Donoso ha hecho lo que debe, pero no es el titular. Si el Gobierno lo va a ratificar, que lo haga, pero que lo haga ya. Da lo mismo quién sea".

Finalmente, el presidente de los alcaldes del Maule, jefe comunal de Pelarco, Bernardo Vásquez (UDI), indicó que "es una vergüenza. No entendemos al Gobierno que no mira lo que ocurre en el Maule. Capital provincial de Curicó en cuarentena y otras al borde de la medida y acá sin intendente titular. No podemos decir otra cosa: una vergüenza".

Curicó urbano prolongó su cuarentena por siete días más, hasta el 3 de julio, mientras que el alcalde llamó a la comunidad a prepararse para una tercera semana, debido a que los contagios y brotes no disminuyen".