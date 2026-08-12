Municipalidad de Curicó abrió sumario contra su equipo de informática por filtración de imágenes íntimas

La Municipalidad de Curicó abrió una investigación sumaria contra el personal de su área de informática, luego de detectarse la extracción y difusión no autorizada de fotografías y videos íntimos pertenecientes a funcionarios y directivos de la actual administración.

El origen del caso se remonta a los procedimientos periódicos de revisión y soporte técnico que realiza el departamento de informática sobre los teléfonos móviles institucionales asignados a jefaturas y personal del municipio, coincidiendo con la llegada de la administración liderada por el alcalde George Bordachar.

Según consignó VLN radio, durante estos trabajos de rutina, uno o más integrantes del equipo informático habrían accedido a los archivos personales de los dispositivos, extrayendo sin autorización imágenes y videos de contenido explícito y privado que los usuarios almacenaban en sus equipos corporativos.

Difusión interna y suspensión de personal

La vulneración salió a la luz cuando los involucrados comenzaron a viralizar el material sustraído utilizando grupos de WhatsApp y canales de comunicación interna del propio municipio.

Frente a la gravedad del incidente, que podría configurar un delito contra la intimidad de las personas, la administración municipal ordenó la suspensión temporal de los funcionarios presuntamente implicados mientras se desarrolla el sumario administrativo.

Hasta el momento, las autoridades municipales han mantenido reserva sobre el avance de las indagatorias. La falta de un pronunciamiento público se debe en parte a que el alcalde George Bordachar se encuentra fuera del país realizando un viaje oficial.