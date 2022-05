La presidenta de Evópoli, Luz Poblete, valoró en El Primer Café que el Gobierno de Gabriel Boric decidiera decretar estado de emergencia en la Macrozona Sur, pero reprochó que se demorara en hacerlo, incluso en forma más bien acotada. "Ideologizar un problema real y concreto tratando de relativizar lo que ocurre y no utilizar las herramientas es lo que me parece peligroso, porque en el intertanto hay una negligencia del Estado -no sólo abandono-, porque teniendo las herramientas a la mano, se tarda en tomarlas en cuenta", reflexionó.

