Gobierno retiró de tramitación el proyecto que creaba el "estado intermedio"

La ministra del Interior, Izkia Siches, confirmó que el gobierno no seguirá con la tramitación del proyecto que creaba el "estado intermedio", situación que se debió a la decisión de decretar estado de excepción "acotado" en la Macrozona Sur.

La autoridad participó este miércoles en la Comisión Mixta de Infraestructura Crítica, oportunidad en la que sostuvo que "tras la conversación con los parlamentarios de gobierno, como también con los partidos políticos de gobierno, acordamos avanzar en la utilización de los actuales instrumentos vigentes".

"Es por ello que hemos retirado las iniciativas y las propuestas que esperábamos tramitar y esperamos que el contexto del proceso de plebiscito de la nueva Constitución se puedan evaluar -también en un futuro- eventuales instrumentos", aseveró.

"Hasta la fecha nosotros como gobierno no esperamos seguir la tramitación de la propuesta", recalcó Siches.

Posturas dispares en Contraloría

Camilo Mirosevic, jefe de la División Jurídica de Contraloría, dijo que "me parece que es algo que probablemente, de aprobarse la nueva Constitución, debiese emprenderse una reforma, porque van a quedar varios supuestos que no llegan a ser un conflicto interno armado, pero que desbordan las normalidad constitucional y eso quiere decir que las Fuerzas de Orden y Seguridad son incapaces de enfrentar, pero no es necesario llegar al estado de sitio".

"Pareciera más razonable que haya una figura intermedia que permita al Presidente restringir algunos derechos fundamentales, pero más que restringir, tomar algunas medidas excepcionales", agregó.

Sin embargo, el contralor Jorge Bermúdez corrigió indicando que "como Contraloría no nos corresponde pronunciarnos. Desde el inicio hemos sido respetuosos de la autonomía que tiene la Convención Constitucional, por lo tanto eso queda totalmente dentro de ese ámbito, de esa autonomía que la Convención tiene".