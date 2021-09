"Chile tiene una vocación expansiva que Argentina rechaza", dice el canciller de Alberto Fernández

El Gobierno nacional decretó una actualización de los límites marítimos australes y su área jurisdiccional, con base en las coordenadas de las Islas Diego Ramírez.

"No hay otra manera de tomar esto que no sea negociaciones bilaterales y/o laudos de un tribunal arbitral. No existe una tercer manera", afirmó Felipe Solá, jefe de la diplomacia trasandina.