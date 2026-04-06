Kast y Milei fortalecen alianza: Reconstrucción diplomática y el caso Apablaza como clave

El Presidente José Antonio Kast tuvo este lunes su primera visita de Estado a Argentina, en un viaje que buscó reafirmar y fortalecer los lazos diplomáticos entre ambas naciones.

Esta visita cobró especial relevancia al darse en los primeros días de abril, respetando la tradición republicana para un mandatario recién en ejercicio.

La agenda, aunque acotada, subrayó la sintonía ideológica y política con el presidente argentino Javier Milei, con quien Kast ya ha establecido una relación de cercanía.

Durante esta mañana, el Presidente fue recibido con honores en Buenos Aires por su homólogo argentino. El encuentro central tuvo lugar en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino, donde ambos mandatarios sostuvieron una reunión bilateral.

En la visita hubo una foto oficial entre ambos jefes de Estado, que abordaron temas que tienen que ver con aspectos energéticos, de seguridad y de pasos fronterizos.

Desayuno en la embajada y situación por caso Apablaza

Además, Kast asistió a un desayuno en la embajada de Chile en Buenos Aires con el nuevo embajador Gonzalo Uriarte, abogado y militante de la UDI.

En la instancia también participó el secretario general de la UDI, el exdiputado Juan Antonio Coloma, quien aprovechó de abordar la preocupación de su partido con la situación de Galvarino Apablaza, exlíder y fundador del FPMR acusado de ser el autor intelectual del asesinato de Jaime Guzmán.

La polémica sobre el tema escaló tras confirmarse que el exguerrillero no se presentará voluntariamente ante la Justicia argentina.

La respuesta de Argentina ante esta inquietud fue positiva. Se afirmó que la senadora Patricia Bullrich "aseguró el compromiso del Estado argentino en esta materia".

Coloma también se reunió con Gustavo Gené, el abogado que representa al Estado de Chile en esta causa, para "conocer qué tan factible era darle continuidad a este proceso de extradición".

El jurista aseguró que "institucionalmente se le puede dar continuidad al proceso haciendo los reclamos o las solicitudes que el gobierno de Chile estime pertinentes. Creo que se pueden seguir haciendo".

Gené también aclaró la situación legal actual, indicando que la defensa de Apablaza "ha agotado, entiendo yo, las vías y lo que tiene es un reclamo entre la defensa de Apablaza y el Estado argentino, no con el Estado de Chile".

Por su parte, Coloma enfatizó que "si él quiere ir a la ONU, a la FIFA, es problema de él. Lo que nosotros queremos es que sea juzgado en Chile", añadiendo que "este es un tema policial en la actualidad, donde lo que nosotros pedimos es que se haga el mayor de los esfuerzos para poder lograr la extradición a Chile".

"Nunca hemos estado tan cerca, aunque parezca contradictorio", puntualizó.