Gobierno criticó "desaire" de la oposición a Bolsonaro: "No se trata de darse gustitos"

El canciller Roberto Ampuero expresó la molestia del Gobierno por la decisión las mesas de ambas Cámaras del Congreso de restarse del almuerzo que se realizará este sábado en La Moneda para el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien visitará el país en el marco de la reunión de Prosur.

"Es muy importante que Chile valore y, este sentido, llamo a la oposición (que) valore el peso y el prestigio que tienen las relaciones internacionales de Chile. Creo que lo considero un desaire a uno de los principales socios y aliados de Chile y, en este sentido, no se trata de darse gustitos personales", criticó.

"Quién los entiende", se preguntó el titular de Relaciones Exteriores en su cuenta de Twitter, sosteniendo que "por un lado, criticaron la cumbre de integración (Prosur) porque, supuestamente, tenía una motivación ideológica, algo que no debería ocurrir en política exterior. Y por otro, cuando hay una visita importante para la política exterior, se restan por razones ideológicas".

A través de la misma red social, Ampuero llamó a no utilizar "la política exterior de Chile para hacer política interna" y advirtió que "criticar la visita del Presidente de Brasil pretende poner en juego nuestro prestigio a nivel internacional y no contribuye a cuidar una relación estrecha con un país hermano".

Ex canciller Valdés pidió distinguir a Bolsonaro de relaciones Chile-Brasil

Los presidentes del Senado, Jaime Quintana (PPD), y de la Cámara de Diputados, Iván Flores (DC), confirmaron que no participarán del almuerzo y las actividades con Bolsonaro de este sábado, generando debate respecto a si corresponde que los líderes de estas instituciones se resten de este tipo de invitación.

El ex canciller Juan Gabriel Valdés de la ex Concertación y ex embajador en el Gobierno de la ex Nueva Mayoría dijo creer que es muy importante distinguir entre lo que significa Bolsonaro y las relaciones Chile-Brasil: "Hay que distinguir entre las relaciones de los países y relaciones de gobiernos".

"Jair Bolsonaro, durante su período como parlamentario, dijo cosas absolutamente inaceptables desde el punto de vista moral, y sus recientes alabanzas a las dictaduras y la muy probable alabanza que haga aquí a la dictadura de Pinochet, sin duda que constituyen de alguna manera injurias a una parte muy importante del pueblo de Chile", expresó.

Sin embargo, sostuvo que "hay momentos en los cuales hay que comprender las relaciones de Gobierno y las relaciones de Estado, ellos han hecho una evaluación, pero creo que es importante siempre pensar en que las relaciones de Estado y las relaciones de Gobierno, y las relaciones políticas, particularmente los planteamientos de los partidos, son dimensiones distintas".

Las otras autoridades que se han bajado del almuerzo

Mientras que el timonel del PPD, el ex canciller Heraldo Muñoz, que fue invitado al almuerzo con el presidente brasileño, adelantando que no asistirá por razones políticas, y la Democracia Cristiana también rechazó la invitación.

Mientras que en Evópoli, su presidente Hernán Larraín Matte se bajó del encuentro porque dijo tener "un compromiso personal importante" y estará en representación el diputado Francisco Undurraga, aunque dijo que irá por su rol como presidente de un comité interparlamentario Chile-Brasil.

Bolsonaro llegará a Chile este jueves pasadas las 18:00 horas, sumándose otros presidentes por el encuentro de Prosur de este viernes.

Cabe mencionar que para el almuerzo con el líder brasileño hay 90 invitados.