Abogada de policía que mató a joven chilena en EEUU: Actuó de la forma en que fue entrenado para hacerlo

El policía que mató a Valentina Orellana, niña chilena (de 14 años) que recibió un disparo durante un operativo en Estados Unidos, fue identificado como William Dorsey Jones Jr., y, según su abogada, Leslie Wilcox, se encuentra "afligido" e intentando encontrar "una forma de avanzar".

The New York Times consignó que el oficial de policía cerró sus redes sociales para evitar las amenazas de la gente, "como si la muerte de Valentina hubiese sido intencional o imprudente por su parte, cuando no es ninguno de los dos", indicó la jurista.

William Dorsey Jones Jr. se encuentra con baja administrativa e intentando encontrar "una forma de avanzar", según señaló su abogada Leslie Wilcox. (Foto/Bet.com)

Jones se mantiene con la baja administrativa pagada mientras dura el proceso de investigaciones y, según el rotativo norteamericano, durante su tiempo libre, previo al incidente, se caracterizaba por entregar mensajes contra los problemas raciales en la vigilancia, lo que incluso lo llevó a dirigir una organización sin fines de lucro que asesoraba a jóvenes en riesgo social.

Wilcox fue enfática en señalar que el policía autor del crimen "estaba actuando de la forma en que fue entrenado para hacerlo", y esto será "algo con lo que él dice que vivirá todos los días por el resto de su vida. Está tratando de encontrar un proceso para seguir avanzando cuando sabe que su familia no puede".

The New York Times, además, proyecta que el caso contra William Dorsey Jones Jr. será un ejemplo de una reciente reforma de responsabilidad policial, que exige que el uso de fuerza letal sea utilizada solo "cuando sea necesario en defensa de la vida humana" y, tras una evaluación, permite saber si en la situación se podía utilizar armas menos letales.