﻿Crimen de "presuntos chilenos" en Oruro: Elizalde confirma detención de sospechoso

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, informó la detención de un sospechoso del crimen de dos hombres, presuntamente de nacionalidad chilena, cuyos cuerpos fueron hallados este jueves dentro de un vehículo incendiado en una zona rural de Challapata, en la región de Oruro, Bolivia.

El caso, que se investiga en ese país como un eventual ajuste de cuentas, ha llamado particularmente la atención porque los cadáveres presentan evidentes signos de violencia, y su estado de calcinación es tal que todavía no se identifica a las víctimas.

Durante un punto de prensa este viernes, el jefe de gabinete reveló que "habría una tercera persona detenida de nacionalidad chilena, al parecer, por su participación en los hechos", quien está bajo custodia de la Policía Boliviana.

Respecto de la identificación de las víctimas, Elizalde se limitó a señalar que para lograrla, "hay una serie de verificaciones que se realizan a través de los peritajes correspondientes". Todo cuando el diario El Deber indicó el hallazgo de un documento chileno en el sitio del crimen, perteneciente a Ariel Reyes Novoa de 35 años.

Cabe mencionar que según la Cancillería, el embajador Fernando Velasco, cónsul general de Chile en Bolivia, "estuvo en contacto con familiares de una de las víctimas, que se encuentran en ese país para reunirse con la Fiscalía, y se les ha ofrecido toda la asistencia consular".

Finalmente, el titular de Interior subrayó que "la disposición de las autoridades chilenas obviamente es entregar todos los antecedentes y colaborar para que este crimen sea esclarecido; no olvidemos que está radicado en Bolivia y por tanto, la investigación se desarrolla allá".