Deportación de chileno confronta a embajadas de Israel y Palestina

El caso del ciudadano chileno José Khamis Thomas, descendiente de palestinos y quien fue retenido por más de un día en Tel Aviv, motivó enfrentadas reacciones entre las embajadas de Israel y Palestina en el país.

Khamis relata que, pese a contar con una visa válida, estuvo más de 30 horas en el Aeropuerto Internacional Ben Gurión por orden de la autoridad migratoria hebrea, para finalmente ser expulsado.

"Tenía aprobada mi visa electrónica y, como cualquier otro viajero, me dirigí primero al control migratorio electrónico. Allí, el sistema autorizó mi ingreso y emitió un permiso de estadía válido por tres meses. Esa primera autorización me hizo pensar que no tendría inconvenientes para ingresar. Sin embargo, al llegar al control presencial comenzó una experiencia que jamás imaginé vivir", relató.

Sobre el trato, detalló: "Sentí, desde ese primer momento, que para ellos pesaba más mi origen palestino que mi condición de ciudadano chileno (...) expliqué con absoluta tranquilidad que el motivo de mi viaje era exclusivamente turístico".

Tras ser trasladado a una oficina especial, "el interrogatorio tomó un rumbo completamente distinto. Me consultaron detalladamente por todos los viajes que había realizado durante años a distintos países de Medio Oriente y del Norte de África: Siria, Líbano, Jordania, Egipto, Túnez y Marruecos. Incluso insistieron en que recordara ciudades específicas visitadas hacía más de 15 años. Cuando el interrogatorio parecía estar terminando, comenzaron las preguntas políticas. Se me preguntó cuál era mi opinión sobre los acontecimientos del 7 de octubre, quién consideraba responsable de ellos y qué sabía acerca de Hamás".

Además, Khamis refirió que fue visitado por funcionarios de la embajada chilena en Israel, pero estos le advirtieron que no podían hacer nada para gestionar su ingreso.

Embajada palestina: una práctica sistemática

La embajada de Palestina en Chile reaccionó con "profunda preocupación" por el caso de Khamis, considerando que el hecho "se enmarca en una práctica sistemática que afecta a ciudadanos chilenos de origen árabe en general, y palestino en particular, quienes al intentar visitar Palestina son sometidos a prohibiciones de ingreso, interrogatorios, tratos vejatorios y situaciones humillantes en pasos fronterizos controlados por Israel".

La legación enfatizó que "el Estado de Palestina, reconocido por Chile en 2011 durante el primer mandato del Presidente Sebastián Piñera, no controla sus fronteras terrestres, marítimas ni aéreas debido a la ilegal ocupación israelí, declarada como tal por la Resolución 242 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 1967 y la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia en 2024. Por ello, quienes desean visitar Palestina deben necesariamente pasar por controles administrados por Israel".

Así, añadió la embajada, se genera "un efecto disuasivo sobre muchos ciudadanos chilenos de origen palestino que desean visitar su tierra de origen, reencontrarse con sus familiares o atender asuntos vinculados a propiedades que conservan en Palestina, pero que deciden no hacerlo para evitar eventuales tratos denigrantes o una posible prohibición de ingreso o deportación".

Embajada de Israel defiende "derecho soberano"

La situación del Khamis el 28 de julio también motivó una declaración de la embajada de Israel en Chile, que apuntó que "como a cualquier país del mundo, tiene el derecho soberano de decidir sobre el ingreso al territorio nacional de ciudadanos extranjeros, de manera de prevenir actos de carácter injerencista, provocativo o que afecten la seguridad nacional".

"Cabe destacar que las autoridades chilenas fueron informadas oportunamente sobre este caso y de hecho el embajador de Chile en Israel y su cuerpo consular acudieron inmediatamente al Aeropuerto Ben Gurión y prestaron acompañamiento y asesoría al señor Khamis durante el proceso de deportación", afirmó la representación.

Según la embajada, "por norma general, cualquier ciudadano chileno, independiente de su origen, es bienvenido en Israel", y "no dejaremos que ningún grupo radical promueva el discurso de odio y la desinformación así dañando ambos países".