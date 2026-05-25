Detienen a tres chilenos por millonarios robos a figuras del deporte en EEUU

Tres chilenos y un argentino fueron detenidos tras ser vinculados a una serie de robos cometidos contra deportistas de élite en Argentina y Estados Unidos, entre ellos el tenista argentino Juan Martín del Potro y el jugador de la NFL Travis Kelce.

La investigación apunta a que el grupo habría participado en el robo ocurrido en mayo pasado en la casa de Del Potro, en la ciudad de Tandil, donde fueron sustraídas joyas y otras especies.

Parte importante de la investigación se concentró en Argentina, donde una cámara de seguridad instalada en una estación de servicio de Ayacucho permitió identificar el vehículo usado por los sospechosos luego del robo al extenista.

La PDI informó que los tres chilenos eran requeridos por el FBI debido a robos cometidos contra jugadores de ligas estadounidenses como la NFL y la NBA. Uno fue capturado en Lampa y otros dos en territorio argentino.

Además, Estados Unidos pidió a la Corte Suprema chilena la detención con fines de extradición de los tres involucrados.

El comisario Enrique Gutiérrez, de Interpol Chile, explicó que "todo se origina entre los años 2024 y 2025, cuando en Estados Unidos diversos jugadores de las ligas más importantes de hockey, de fútbol americano, entre otras, comienzan a sufrir diversos robos en sus domicilios", indicó.

El inspector Sebastián González, de la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Occidente, explicó que los sujetos analizaban publicaciones y movimientos de los deportistas y sus parejas para determinar cuándo las viviendas quedarían vacías.

"El modus operandi de estos sujetos refería realizar un análisis previo, tanto en redes sociales abiertas de jugadores de la NFL, la NBA o de la liga de hockey del país que corresponda, para así establecer si el atleta iba a participar en los juegos que le correspondían, como también su pareja", detalló.

La investigación también permitió identificar el automóvil utilizado en el robo a Del Potro, un Chevrolet Astra que había sido detectado por una infracción de tránsito. Las pesquisas apuntaron al chileno Ignacio Aquiles Zúñiga Cartes como conductor del vehículo.

Más tarde, imágenes captadas en un servicentro mostraron al resto de los ocupantes y ayudaron a identificar a otro de los sospechosos, Bastián Ignacio Jiménez Freraut, quien mantenía una orden de captura internacional.

Ambos fueron detenidos mientras intentaban abordar un bus con destino a Posadas. En tanto, el ciudadano argentino y los otros dos chilenos fueron arrestados en la Ruta Provincial 7, cuando presuntamente se desplazaban hacia Chile.