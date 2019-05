Rescatan a nietos de chileno huérfanos en Siria

Este martes fueron rescatados los niños huérfanos de yihadistas suecos que encontraban en Siria, nietos del chileno Patricio González Gálvez.

González Gálvez -residente en Suecia- viajó a Siria para intentar rescatar a sus siete nietos huérfanos, cuyo padre era un conocido yihadista noruego-sueco y que se encontraban en el campamento de refugiados de Al Hol.

Los niños tienen dos, tres, siete, ocho años, además de los gemelos de cinco y el más pequeño de un año, y sus padres, la chilena-sueca Amanda González y Michael Skråmo, murieron en un combate del Estado Islámico (EI).

Luego de que su historia se hiciera pública, recibió diversos apoyos -incluso de la Cancillería chilena- con el fin de avanzar hacia la repatriación de los menores para que pudieran vivir con él en Suecia y, finalmente, este martes abandonaron el campamento sirio gracias a oficiales consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia.

Tras esto, los pequeños fueron trasladados desde Siria hasta Irak, donde se van a reencontrar con su abuelo, para posteriormente viajar hasta Suecia.

La noticia fue confirmada tanto por familiares como por medios suecos, como Expressen, donde González Gálvez dijo que "tal vez" esperaba reunirse con sus nietos durante la noche de este martes y que creerá en lo ocurrido hasta poder verlos.

BREAKING: A Swedish couple's 7 orphaned children are heading back to Sweden after their parents joined the Islamic State and were killed in Syria, reports @sr_ekot. Their maternal grandfather Patricio Galvez has spent weeks trying to secure their release from a camp. https://t.co/47t7WEioGi