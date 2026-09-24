Embajador chino: "Nunca le hemos pedido a Chile tomar partido"

En el marco de la recepción oficial para conmemorar el 77.º aniversario de la fundación de la República Popular China y los 56 años de relaciones diplomáticas bilaterales, el embajador en Chile, Niu Qingbao, destacó los pilares de la relación bilateral en un evento realizado en el Hotel Sheraton Santiago.

La ceremonia congregó a diversas autoridades nacionales, parlamentarios, diplomáticos y representantes de la sociedad civil, incluyendo al canciller subrogante, Patricio Torres, y al embajador de Estados Unidos, Brandon Judd.

Durante su discurso, el representante de Pekín subrayó que "ambas partes se respetan mutuamente y se tratan en pie de igualdad", añadiendo que "tanto China como Chile aplican una política exterior independiente y pragmática, sin trazar línea ideológica".

"En vez de perseguir 'China first', siempre abogamos por priorizar el terreno común sobre la discrepancia, y nunca hemos recurrido a la intimidación ni coerción; respetamos las cooperaciones amistosas de Chile con todos los países, y nunca le hemos pedido tomar partido", afirmó Niu.

Estas declaraciones se producen tras la reciente adhesión de Chile al "Escudo de las Américas", la iniciativa impulsada por el Gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, un movimiento que ha abierto debates sobre la autonomía estratégica del país en el actual escenario geopolítico.

Frente a estas tensiones y cuestionamientos, el Presidente José Antonio Kast defendió en una entrevista con Bloomberg los vínculos con ambas potencias, afirmando de manera categórica: "No somos ni pro Estados Unidos ni pro China, somos pro Chile", a la vez que aseguró que la institucionalidad nacional resguarda debidamente la soberanía frente a la inversión extranjera.

Cooperación económica

El embajador Niu también hizo un repaso de los frutos derivados del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Chile y de la presencia de inversiones y tecnología del país asiático en territorio nacional.

Destacó que "China ha sido durante muchos años consecutivos el mayor socio comercial de Chile, su mayor fuente de superávit comercial y una de sus principales fuentes de inversión".

Al enumerar los avances colaborativos, el jefe de la misión diplomática mencionó la contribución de empresas tecnológicas como Huawei y FiberHome en el ámbito de las telecomunicaciones, así como la participación de firmas chinas en la construcción de infraestructura crítica, tales como los tramos de las líneas del Metro de Santiago y la edificación de ocho nuevos hospitales en distintas regiones del país. Asimismo, resaltó la cooperación científica conjunta orientada a la exploración de la Fosa de Atacama y del universo.