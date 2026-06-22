Kast irá a cambio de mando en Colombia y abrirá "nueva etapa" con De la Espriella

El Presidente José Antonio Kast dijo este lunes que espera asistir a la ceremonia en la que el ultraderechista Abelardo De la Espriella asumirá la presidencia de Colombia, y que aspira a "dar comienzo a una nueva etapa" entre ambos países.

"Acabo de comunicarme con Abelardo De la Espriella, presidente electo de Colombia y lo he felicitado por su triunfo en las elecciones. Espero participar del cambio de mando en los próximos meses y dar comienzo a una nueva etapa en las relaciones entre Chile y Colombia", indicó Kast en su cuenta de X.

El Mandatario, que en marzo pasado se convirtió en el primer gobernante de extrema derecha desde el retorno a la democracia en Chile, se perfila como uno de los aliados de De la Espriella en la región.

"Las ideas de la libertad se siguen expandiendo por América Latina", añadió el líder del Partido Republicano.

La investidura de De la Espriella sería la segunda a la que asistirá Kast, desde que asumió el cargo, luego de acudir a la ceremonia de la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, en mayo pasado.

De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, ganó este domingo en segunda vuelta las elecciones presidenciales en Colombia al obtener 12,9 millones de votos (49,66 %) en una estrecha ventaja de 250.830 papeletas sobre el izquierdista Iván Cepeda, según el 99,99 % del conteo preliminar elaborado por la Registraduría Nacional.

Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro, ha recibido 12,7 millones de votos, equivalentes al 48,70 %, indica el conteo preliminar.

La diferencia entre los dos candidatos es mucho más estrecha de lo que vaticinaban las encuestas, por lo que será necesario esperar el escrutinio para confirmar el resultado de manera oficial.

Paraguay se une al "Compromiso de Santiago" contra el crimen transnacional

Paraguay se sumó este lunes a los Gobiernos de Chile, Argentina, Perú, Bolivia y Ecuador al suscribir el denominado "Compromiso de Santiago", en un encuentro en Panamá al margen de la 56 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), informó el Ministerio de Relaciones Exteriores en Asunción.

En un comunicado, la Cancillería paraguaya detalló que el titular de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez, suscribió la adhesión de su país al Compromiso Regional de Santiago contra el Crimen Organizado Transnacional, adoptado el 28 de mayo pasado.

Chile, Argentina, Perú, Bolivia y Ecuador se comprometieron en mayo pasado durante de un encuentro de cancilleres y ministros de Seguridad de estos cinco países a elaborar un plan de acción conjunto, que incluya "acciones concretas y resultados medibles y verificables", y a reunirse de nuevo en 180 días en Buenos Aires para revisar los avances.

Entre las medidas que se buscan impulsar se encuentran la coordinación fronteriza, la cooperación institucional, el intercambio de información, la trazabilidad de flujos financieros ilícitos o el fortalecimiento de mecanismos regionales de respuesta.

A excepción de Perú -inmerso en un largo proceso electoral-, todos los países participantes están gobernados por mandatarios de derecha o extrema derecha que forman parte de la iniciativa 'Escudo de las Américas', anunciada en marzo por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para combatir el crimen internacional y contrarrestar la influencia de China en el hemisferio occidental.