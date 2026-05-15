Diplomáticos, preocupados por aumento de designaciones políticas en embajadas

En entrevista con Lo que Queda del Día en Cooperativa, el presidente de la Asociación de Diplomáticos de Carrera (Adica), Sebastián Lorenzini, manifestó este viernes la "preocupación" del gremio ante un aumento de designaciones políticas en el servicio exterior bajo el actual Gobierno.

El profesional advirtió que los recientes nombramientos durante la Administración de José Antonio Kast rompen la histórica proporción de 80% de jefes de misión profesionales.

"Nosotros lo miramos con un poquito de preocupación por parte de los diplomáticos y las diplomáticas de carrera de Chile, porque, hasta el momento, tenemos que ya han habido 11 anuncios de designaciones de embajadores provenientes del mundo político. Sin embargo, sabemos que hay alrededor de ocho solicitudes de beneplácitos más y con esto llegamos a alrededor del 25% de nombramientos políticos", explicó Lorenzini.

El diplomático subrayó que esta tendencia perjudica el desarrollo funcionario impulsado sistemáticamente por el Estado a través de la Academia Diplomática, que forma a los funcionarios para representar al país en contextos internacionales complejos.

"Sabemos que hay gente que puede provenir del mundo político y empresarial y que puede ser muy capaz, pero una cosa es ser capaz y otra cosa es estar preparado, y justamente Chile invierte en sus funcionarios de carrera, los prepara durante décadas y nosotros nos sentimos capaces, sumamente capaces y preparados, para poder representar a nuestro país de la mejor forma en estos momentos tan convulsos", afirmó el líder gremial.

Asimismo, Lorenzini contrastó la disposición de los funcionarios de carrera para asumir misiones en destinos complejos o zonas de conflicto como Irán, Palestina o Haití, frente a los nombramientos políticos que suelen privilegiar destinos de alta comodidad.

"Muy rara vez vas a ver a un embajador político interesándose por estos destinos complejos, ya que en muchas ocasiones solo buscan las destinaciones que podríamos calificar como 'top': ciudades cómodas como Roma, Londres o Nueva York", sentenció.

Brecha de género

Otro punto crítico destacado por el presidente de Adica es la escasa representación femenina en los nombramientos.

"Consideramos que el Chile de hoy, la imagen que Chile proyecta hacia el mundo, merece que se incorporen a las mujeres como fiel reflejo de nuestra sociedad. Por ello, hacemos un llamado a la autoridad a que en los próximos nombramientos se consideren a las funcionarias de carrera, que con tanto esfuerzo han ganado territorio y han logrado abrir espacios para las nuevas generaciones", instó el representante de los diplomáticos.

Candidaturas cuestionadas

Finalmente, Lorenzini manifestó la "frustración" de los diplomáticos por la potencial designación del exdiputado Ricardo Rincón en Panamá, cuyo nombre ha generado rechazo en el Parlamento de dicho país a raíz de una denuncia por violencia intrafamiliar que data del año 2002.

"A nosotros realmente nos produce mucha desilusión y frustración (...) Cabe preguntarse cómo puede generar redes el día de mañana en otro país si ya entras cuestionado", sostuvo el profesional.

Finalmente, el líder de Adica interpeló al Gobierno a "reflexionar: ¿no habrán en el servicio exterior personas más preparadas y que no tengan esta mochila, por decirlo así, que puedan representar al país en mejores términos, de mejores maneras?".