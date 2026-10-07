Embajador de EE.UU. vuelve a irritar los ánimos, ahora con advertencia sobre Magallanes

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, volvió a generar controversia, al condicionar el respaldo estadounidense en lo que respecta al resguardo del Estrecho de Magallanes, cuya soberanía ha sido puesta en discusión por ciertas autoridades argentinas.

El diplomático aprovechó su intervención en un evento por el Día del Comercio Global realizado este miércoles en Las Condes para plantear: "Siempre vamos a ser firmes con la soberanía (de Chile), porque tenemos una relación que va más allá de lo comercial".

"Si queremos que esa relación continúe, si quieren los recursos que tenemos para combatir al crimen organizado, si quieren un país que ayude a proteger sus derechos sobre el Estrecho de Magallanes, entonces tendrán que trabajar con nosotros en los temas que son importantes para nosotros", advirtió Judd.

Tras participar de una sesión especial en el Senado justamente dedicada a la adhesión de Chile al Escudo de las Américas, el canciller Francisco Pérez Mackenna remarcó que "el Estrecho de Magallanes fue, es y será siempre chileno. Lo segundo, es que podemos defender nuestra soberanía por nosotros mismos, no necesitamos el apoyo de nadie para defenderla: así lo hemos venido haciendo por 200 años".

Consultado sobre la posibilidad de llamar la atención del embajador nuevamente por estos dichos, el ministro de Relaciones Exteriores admitió que "es algo que vamos a tener que evaluar", mas añadió que antes de decidirlo debe "ver el detalle" de sus últimas declaraciones.

Durante su interpelación en la Cámara la semana pasada, Pérez Mackenna resaltó que, además de haber recibido una nota de protesta de Chile, Judd "ha recibido reconvenciones verbales en repetidas ocasiones y esa es la manera a través de la cual hemos manifestado nuestra disconformidad" con su intervención en asuntos internos.

Senador Bianchi: "EE.UU. es nuestro socio, no nuestro tutor"

Desde el Congreso, el senador independiente por Magallanes, Karim Bianchi, respondió a esta polémica mediante un video, y hablando directamente al diplomático estadounidense: "Quiero decirle algo con toda claridad: ¿Qué se cree? Chile no necesita que EE.UU. venga a proteger el Estrecho de Magallanes, ni mucho menos que pretenda condicionar esa supuesta protección a que hagamos lo que ellos quieren".

"El Estrecho es chileno, eso no está en discusión ni en negociación, y no requerimos de padrinos: EE.UU. puede ser un socio, podemos tener las mejores relaciones, pero no es nuestro tutor. Las decisiones sobre nuestra soberanía las tomamos los chilenos así que, con todo respeto, amigos de EE.UU: con Magallanes no se metan", sentenció.

Por su parte, el diputado socialista Nelson Venegas -que se encargó de la mentada interpelación contra el canciller- consideró que "ha llegado el momento que el Presidente Kast le pida al presidente Trump que saque al embajador de EE.UU.".

"Ya son reiteradas sus intervenciones, lo señalamos en la interpelación. En ese momento, el ministro señaló que ya no lo iba a soportar más, que lo había llamado a su oficina (...) Sin embargo, ya esta situación no da para más: el embajador hace lo que quiere, dice lo que estima conveniente y eso es un grado de intervención que no se había visto nunca por parte de un embajador extranjero en nuestro país", fustigó el integrante de la Comisión de RR.EE.

Con todo, Venegas estimó que "si no se toma una medida concreta, eso significa simplemente que estamos entregando nuestra soberanía a otros países. Esto está dentro del contexto de la doctrina de Donroe y del reclamo que estamos realizando respecto del Escudo de las Américas".