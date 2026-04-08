Chile busca profundizar lazos con India: comercio superó los US$5.500 millones en 2025

Chile reforzará su relación comercial con India, que su séptimo socio de negocios y representa el 3,7 % de las exportaciones, según informó este miércoles la cancillería chilena.

El comercio bilateral entre Chile e India se concentra en productos como cobre, celulosa y alimentos y en 2025 superó los 5.500 millones de dólares.

"India se ha convertido en un socio estratégico para Chile, con el cual nuestro intercambio comercial creció cerca de un 50% el año pasado", dijo en un comunicado el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, luego de reunirse con autoridades del país asiático.

Pérez Mackenna sostuvo una videoconferencia con el ministro de Comercio e Industria de India, Piyush Goyal, junto a la subsecretaria chilena de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, para impulsar las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA).

"Con más de 1.400 millones de habitantes será la tercera economía del mundo para 2030", explica el comunicado y añade que para Chile asociarse "a esta potencia, en este minuto, nos abre un mundo de oportunidades, y hoy solamente recibe el 3,7% de nuestras exportaciones".

Las negociaciones entre ambos países están avanzadas, tras cuatro rondas de conversaciones en las últimas semanas que incluyeron al secretario del Departamento de Comercio indio, Rajesh Agrawal.

"Estamos esperanzados en poder cerrar este acuerdo este año, sería un hito histórico en las relaciones de Chile con Asia, complementando nuestra presencia en China, Japón y la República de Corea", detallaron.

La relación económica entre ambos países se fortaleció con la entrada en vigor a partir de 2007 del Acuerdo de Alcance Parcial (AAP), que comenzó estipulando rebajas arancelarias a un limitado grupo de productos, lo cual se amplió en 2017, ambos bajo el gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018 y 2006-2010)