Jefe de las FF.AA. de Perú asistirá al cambio de mando del Ejército de Chile

El general César Briceño, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Perú (CCFFAA), viajará a Chile para participar el 8 y 9 de marzo en la ceremonia de cambio de mando del Ejército de Chile.

Según una resolución publicada en el diario oficial El Peruano con la firma del ministro de Defensa, Luis Enrique Arroyo, el general Briceño será acompañado por el teniente coronel del Ejército peruano César Benites.

La decisión se adoptó luego de recibir una carta de invitación del Ejército de Chile con motivo de la asunción del nuevo comandante en jefe, el general Pedro Varela, y el ministro consideró que "resulta conveniente para los intereses institucionales" autorizar el viaje.

La visita permitirá fortalecer la cooperación bilateral en materia de defensa, mediante el intercambio de información sobre amenazas comunes en el Pacífico Sur, como la pesca ilegal, el narcotráfico marítimo y la minería ilegal; y también la mejora de la ciberseguridad, agregó.

En ese sentido, la resolución precisó que la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa consideró "que resulta legalmente viable" autorizar el viaje al exterior "en comisión de servicio".