Elizalde pide a Kast mantener las "buenas tradiciones" de Chile en política exterior

"Quien conduce las relaciones exteriores es el Presidente de la República, pero creo que es muy importante hacerse cargo de las buenas tradiciones y Chile siempre ha sido un promotor del respeto irrestricto al derecho internacional".

De esta manera, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, abordó este lunes el claro contraste entre las visiones del actual Presidente Gabriel Boric y el Mandatario electo José Antonio Kast respecto a Venezuela.

Mientras que Boric aseguró que la "soberanía y el derecho internacional no son opcionales", Kast dijo que la captura de Nicolás Maduro -líder del régimen chavista- es una "gran noticia para la región", respaldando el accionar militar de Estados Unidos en suelo caribeño.

Respecto a este escenario, Elizalde afirmó que desde el Gobierno "promovemos la democracia y los derechos humanos", por lo que, al igual que cuestionaron el accionar estadounidense, han demostrado sus cuestionamientos a la administración de Maduro.

"Todos sabemos que el Gobierno de Chile no reconoció el resultado de las elecciones en Venezuela. El Presidente Boric tuvo un rol muy activo y crítico respecto de la situación dramática que se vive en ese país, pero con la misma fuerza reivindicamos el respeto al derecho internacional como forma de resolución de los distintos conflictos", puntualizó el secretario de Estado.