Elizalde pide a Kast mantener las "buenas tradiciones" de Chile en política exterior
"Siempre hemos sido un promotor del respeto irrestricto al derecho internacional", afirmó el secretario de Estado respecto a la situación en Venezuela.
Mientras el Presidente Gabriel Boric ha sido enfático en que la "soberanía y el derecho internacional no son opcionales", el Mandatario electo José Antonio Kast celebró la captura de Maduro como una "gran noticia para la región".
El Gobierno chileno reafirma su compromiso con la promoción de la democracia y los derechos humanos, manifestando cuestionamientos tanto a las acciones de EE.UU. como a la administración de Maduro.