Senador Ossandón por entrega de ayuda humanitaria: Chile tiene que ser un ejemplo

El senador de RN Manuel José Ossandón salió a responder las críticas que ha recibido el Presidente Sebastián Piñera por su viaje a Cúcuta a entregar ayuda humanitaria para Venezuela, afirmando que "Chile tiene que ser un ejemplo" en la defensa de los Derechos Humanos.

En conversación con Lo Que Queda del Día, el parlamentario de Chile Vamos apuntó que en este tema "estamos hablando de Derechos Humanos, de que hay niños que han muerto porque no tienen medicinas, gente que no tiene qué comer, son cosas concretas".

A juicio del ex precandidato presidencial en las críticas de la oposición "hay un egoísmo de ideologizar el dolor del pueblo de Venezuela, por lo tanto, creo que lo que está haciendo el Presidente Piñera ha sido absolutamente coherente desde lo que dijo el primer día".

El legislador sostuvo que "el Presidente Piñera ha tenido un liderazgo en la región, porque fue de los primeros o el primero que partió diciendo que había que apoyar a Guaidó, porque era el presidente constitucional. (...) Chile tiene que ser un ejemplo, después de todo lo que nosotros vivimos, en la defensa de los Derechos Humanos".

Ossandón también planteó que "es importante que el Presidente sea capaz de interpretar lo que quiere la mayoría de los chilenos, los objetivos políticos no tienen nada de malo, todo lo contrario, y si un Presidente chileno lidera procesos y después es capaz de liderar una organización trae muchos beneficios para Chile".

Para el ex alcalde de Puente Alto, "lo que más me preocupa es que los alimentos y las medicinas no se puedan entregar a esa gente y a ese pueblo que está sufriendo, eso es lo que más me preocupa, y espero que con la presión internacional y Guaidó con su liderazgos sea capaz de ingresar a Venezuela la ayuda humanitaria chilena y de todos los países que quieren ayudar".