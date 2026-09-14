Republicanos recurrieron a Contraloría por clausura de medialuna de Peñalolén

Representantes del Partido Republicano y del Club de Huasos de Peñalolén recurrieron este lunes a la Contraloría General de la República por la clausura -por parte del municipio- de la medialuna de la comuna, con el argumento de que falta un permiso de edificación y patente comercial.

El concejal Sebastián Villouta dijo que "creemos que es un acto que no cumple con los procesos administrativos, las palabras del alcalde en términos de prohibir la ejecución del rodeo y las distintas actividades creemos que no procede".

"El alcalde lo que debe hacer es acompañar a las diferentes organizaciones de la comuna en poder regularizar sus espacios. Esto se notificó un día viernes a las 9 de la noche y se clausuró el lunes a las 8 de la mañana", añadió.

El diputado Fernando Ugarte complementó que "este ha sido un procedimiento que tiene ciertas irregularidades, sobre todo respecto a los plazos. Entendemos la labor de fiscalización que debe hacer el alcalde y el municipio, pero acá esto tiene más que ser un acto de fiscalización parece ser un acto político".

"No se le dio espacio a un club de rodeo que tiene más años que la misma Municipalidad de Peñalolén. 75 años, fundado el año 1951", agregó.

El alcalde Miguel Concha (FA) replicó que "es decadente que el Partido Republicano, el principal partido de gobierno, esté avalando prácticas clandestinas en nuestra comuna. La medialuna de Peñalolén no contaba con permiso de edificación ni mucho menos con patente comercial para operar".

"Además, es inaceptable que nos impongan como tradición algo que divide a todos los chilenos y chilenas", sentenció.