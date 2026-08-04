Abuela y nieta contagiadas con hanta fueron trasladadas desde Coyhaique a Concepción

La apertura de una "ventana climática" permitió esta madrugada el traslado desde Coyhaique hasta Concepción de una adulta mayor y su nieta que resultaron contagiadas con el virus hanta.

La mujer de 62 años es la que está más afectada por la enfermedad, por lo que necesitaba ser trasladada en un avión ambulancia y con un equipo ECMO móvil conectado.

Ambas fueron ingresadas y están internadas en el Hospital Regional del Biobío.