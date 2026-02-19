Alerta sanitaria en Arica por segundo caso de Chikungunya

La Región de Arica y Parinacota se encuentra bajo una estricta vigilancia epidemiológica tras la confirmación del segundo caso de Chikungunya este 2026.

El nuevo contagio ha encendido las alarmas de las autoridades sanitarias debido a la presencia local del zancudo Aedes aegypti, insecto responsable de transmitir no solo esta enfermedad, sino también el Dengue, el Zika y la fiebre amarilla.

De acuerdo con el reporte oficial, el paciente afectado presenta antecedentes de viaje recientes a Bolivia, país donde el virus mantiene una circulación activa.

Ante la detección, la Seremi de Salud activó de inmediato operativos de control para evitar que el virus se propague a través de vectores locales.



"Ambos casos confirmados corresponden a personas con antecedentes de viaje a Bolivia que presentaron síntomas como fiebre, dolores articulares y otros, pero que con el pasar de los días han evolucionado en óptimas condiciones de salud", explicó Dominique Parker, seremi de Salud subrogante de la región.

Prevención y síntomas

Dado que el mosquito transmisor se encuentra activo en países fronterizos como Bolivia, Perú y Argentina, el riesgo de importación de casos es constante.

Por ello, las autoridades recalcaron la importancia de identificar los síntomas a tiempo, tales como fiebre alta, dolor de cabeza intenso, náuseas y malestar en las articulaciones.

Sin embargo, la medida más efectiva sigue siendo la prevención en el entorno domiciliario, se recomienda a la ciudadanía evitar la acumulación de agua en recipientes que puedan servir como criaderos para el zancudo.

Acciones simples como cambiar el agua de los bebederos de mascotas diariamente y evitar que se estanque líquido en maceteros o neumáticos son fundamentales para mantener a raya la propagación del Aedes aegypti en la zona norte del país.