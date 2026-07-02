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Tópicos: País | Salud | Alimentos

Carabineros decomisó más de 400 kilos de carne en descomposición en Peñaflor

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
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Carabineros decomisó 460 kilos de carne en descomposición desde un local comercial de Peñaflor, y detuvo en flagrancia a dos personas que se encontraban en el recinto, cuya patente municipal está vencida hace un año.

Según el mayor Renato González, de la 56° Comisaría de Peñaflor, personal policial "percibió un fuerte olor a descomposición, nauseabundo" durante un patrullaje por calle Los Paltos la noche del miércoles, el cual siguieron hasta dar con el local en cuestión.

"Tocaron la puerta de las instalaciones y se percataron de que al interior se encontraban dos personas, y junto a ellas, una gran cantidad de carne en descomposición (...) Estaba siendo procesada, presumiblemente, para luego comercializarla de forma irregular", apuntó el oficial.

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