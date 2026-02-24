Paulina Astroza, doctora en Ciencias Políticas y profesora de la Universidad de Concepción, analizó en Lo Que Queda del Día el complejo escenario internacional que enfrenta el Presidente electo, José Antonio Kast.

Para la abogada y experta en relaciones exteriores, la decisión de asistir al encuentro "Shield of the Americas" en Florida -convocado por Donald Trump- antes incluso de asumir el poder, representa un giro "absolutamente ideológico" que pone en riesgo "ese pragmatismo que ha caracterizado a la política exterior de Chile desde el año 1990".

"No nos conviene abrazar una posición en esta rivalidad sinoestadounidense yendo a los brazos de Trump porque hay una afinidad entre los presidentes. Ese es un análisis de muy corto plazo, ideológico y que no está poniendo en perspectiva con quién son nuestros vínculos", criticó Astroza.

