Experta por participación de Kast en "Shield of the Americas": Es una decisión absolutamente ideológica

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: ATON / EFE
Paulina Astroza, doctora en Ciencias Políticas y profesora de la Universidad de Concepción, analizó en Lo Que Queda del Día el complejo escenario internacional que enfrenta el Presidente electo, José Antonio Kast.

Para la abogada y experta en relaciones exteriores, la decisión de asistir al encuentro "Shield of the Americas" en Florida -convocado por Donald Trump- antes incluso de asumir el poder, representa un giro "absolutamente ideológico" que pone en riesgo "ese pragmatismo que ha caracterizado a la política exterior de Chile desde el año 1990".

"No nos conviene abrazar una posición en esta rivalidad sinoestadounidense yendo a los brazos de Trump porque hay una afinidad entre los presidentes. Ese es un análisis de muy corto plazo, ideológico y que no está poniendo en perspectiva con quién son nuestros vínculos", criticó Astroza.

