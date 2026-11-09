Chile encabeza ranking de uso intenso de videojuegos entre adolescentes

Chile registra la mayor proporción de adolescentes de 15 años con uso intenso de videojuegos entre los países de la OCDE: el 36% declara dedicarles más de tres horas en un día habitual entre semana, frente al 26% promedio del organismo.

Así lo recoge el informe "Perspectivas de la economía y la sociedad digitales 2026" de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La comparación utiliza cifras de 2025 o las últimas disponibles: en el caso de Chile, los datos corresponden a 2022.

El país también destaca entre quienes reportan sesiones más prolongadas: un 9% de los estudiantes chilenos señala jugar más de siete horas diarias entre semana, frente a menos del 3% en Australia e Islandia.

En el otro extremo, España y Suiza presentan las menores proporciones de juego intenso, con un 17% y un 18%, respectivamente.

El contexto detrás de las cifras

La psicóloga Antonia Echenique, directora de Formación de la Fundación Kiri, abordó estos resultados en Cooperativa y los calificó como una señal de alerta. Según explicó, el uso intensivo puede asociarse con un menor rendimiento académico y desplazar actividades relevantes para el descanso, la actividad física y las relaciones sociales.

Sin embargo, planteó que para comprender la situación también se deben considerar las condiciones en que crecen los adolescentes.

"Es clave mirar en qué contexto están creciendo los adolescentes", afirmó. Entre los factores mencionó la falta de espacios seguros y accesibles para la recreación, las extensas jornadas laborales de los adultos y las dificultades para acompañar y establecer límites en el mundo digital.

La especialista enfatizó que la responsabilidad de regular el uso de videojuegos debe involucrar tanto a las familias como al sistema educativo.

"Los adolescentes recién están desarrollando la regulación y somos los adultos quienes debemos poner los límites y no pedirles a ellos que se regulen por sí mismos", sostuvo.

Además, recordó que los videojuegos y las redes sociales están diseñados para mantener la atención de sus usuarios, lo que refuerza la necesidad de acompañamiento.

Las horas de juego no son el único indicador

Echenique también distinguió entre dedicar muchas horas a los videojuegos y presentar un trastorno asociado a su uso. Según explicó, este último implica dificultades para controlar el juego y darle prioridad por sobre otras actividades, pese a las consecuencias negativas.

"Más que la cantidad de horas, también es importante observar qué relación va teniendo este adolescente con los videojuegos", señaló.

En ese sentido, llamó a prestar atención a la capacidad de detener una partida, a la tolerancia a la frustración cuando deben interrumpir el juego y al eventual descuido de otras responsabilidades.

Entre las señales de alerta, la psicóloga mencionó el aislamiento social, la baja del rendimiento académico, la pérdida de interés por otras actividades, la irritabilidad y los trastornos del sueño.