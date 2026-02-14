Cuatro muertos por hanta en lo que va del año: Letalidad de 44%

El Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud informó que este año se han notificado en Chile nueve casos de hantavirus con cuatro víctimas fatales: es decir, una letalidad de 44 por ciento en los contagios.



Ante este escenario, la autoridad sanitaria mantiene vigente una alerta epidemiológica para reforzar la detección oportuna y el manejo adecuado de los pacientes.

El jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, Jorge Vilches, explicó que "hasta la semana epidemiológica cinco hemos notificado nueve casos, cuatro de ellos lamentablemente han fallecido" y letalidad supera a la del año pasado.

En esa línea, la autoridad llamó a la población a reconocer síntomas como dolor de cabeza, molestias gastrointestinales y dificultad respiratoria, sobre todo en personas que hayan estado en sectores rurales donde habita el ratón de cola larga, principal transmisor de la enfermedad.

El inmunólogo Alexis Kalergis, director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, explicó que, pese a la preocupación por los casos recientes, "es necesario analizar el contexto antes de hablar de un escenario extraordinario".

Recordó que en 2025 se reportaron 44 casos, por lo que la cifra actual no representa un aumento significativo y podría normalizarse a medida que avance el año.

Con todo, el especialista advirtió que la situación "debe ser observada con atención" y que la vigilancia epidemiológica se mantiene activa en todo el país, mientras las autoridades insisten en extremar las medidas de autocuidado, especialmente para quienes realizan actividades al aire libre o visitan zonas poco intervenidas.