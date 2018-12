Déficit de oncólogos llega al 65 por ciento en el sistema público

El ministro de Salud, Emilio Santelices, reveló que en Chile existe un déficit de oncólogos cercano al 65 por ciento en el sistema público de salud, por lo que adelantó facilidades para que especialistas extranjeros puedan ejercer en nuestro país.

"Estimamos que el déficit de oncólogos en el sistema público está cerca del 65 por ciento", precisó en entrevista con La Tercera, junto con detalla que "se calcula que para quimioterapia falta al menos el doble de médicos y para radioterapia una cifra similar, considerando los nuevos equipos que se busca instalar, sobre todo en regiones".

Santelices se refirió también a la cifra de que sólo hay 158 oncólogos que se encargan de tratar a los 53 mil enfermos de cáncer en el país, situación que se agrava al considerar que sólo 69 de ellos trabajan en la red pública, donde se atienden 13 millones de personas, y los restantes 89 se desempeñan exclusivamente en el área privada.

"Se relaciona con la falta de capacidades del sistema público para que se desempeñen, dado que la especialidad se asocia a equipos multidisciplinarios e intensivos en tecnología, por lo tanto, se desincentiva la permanencia en un lugar donde no se puede desarrollar la carrera adecuadamente. También están los incentivos económicos: las remuneraciones en el sistema privado al menos duplican a las del sector público", explicó.

Frente a esta realidad, el ministro adelantó que en abril del próximo año "estará terminado un estudio de brechas, que determinará en forma exacta cuántos médicos y otros profesionales se necesita".

Sin embargo, resalta que a través del Plan Nacional del Cáncer, presentado esta semana por el Presidente Sebastián Piñera, "vamos a estar resolviendo la brecha en un 80 por ciento en un horizonte de 10 años, y de esa forma generar un acceso al tratamiento del cáncer, distribuido adecuadamente en las regiones".

Brechas urgentes de solucionar

No obstante a ello, subraya, "hemos identificado brechas urgentes, que tienen que ver con la prevención y con el tamizaje (estrategia para un diagnóstico precoz de patologías)".

"Así, en 2019, se incluirá la vacuna para el Virus del Papiloma Humano para niños de 4° básico. También es urgente aumentar la cantidad de mamógrafos, para lo cual en el primer trimestre ya tendremos 31 mamógrafos adicionales, que van a informar los resultados desde el Hospital Digital. Asimismo, el próximo año buscamos instalar 52 nuevos sillones de quimioterapia, lo cual aumenta la capacidad del sistema público en casi 20 por ciento", detalló.

Especialistas extranjeros

Además, considerando que "hay muchos especialistas de otros países que desean trabajar en Chile", desveló que desde la cartera están en conversaciones "con los entes certificadores para que amplíen sus capacidades, y en paralelo, con las universidades a objeto de que se constituyan en centros certificadores de posgraduados de otras instituciones", para "terminar con el cuello de botella que representa la validación de especialistas"

Asimismo, dadas las dificultades de formar a chilenos, "se solicitará facilitar a los especialistas extranjeros las condiciones para dar su examen, hacerlo más expedito, pero la exigencia no será menor", aseguró Santelices, que no descartó otorgar permisos provisorios en caso de que "fuera necesario al momento de tener las instalaciones establecidas y no contar con las capacidades profesionales".