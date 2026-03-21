Este sábado 21 de marzo es el Día Mundial del Síndrome de Down y el Centro UC puso la primera piedra de un gimnasio que habilitará como espacio de desarrollo e inclusión de las personas que padecen esta alteración genética.

El proyecto busca que niñas, niños y adolescentes (NNA) y adultos usen las instalaciones para distintas estrategias que les permitan desarrollarse de mejor manera en su cotidianidad: "Necesitamos una escuela que permita que esa persona se desenvuelva, lugares de trabajo en donde puedan desarrollar su ámbito laboral, espacios sociales donde puedan participar", dijo la directora del Centro UC Síndrome de Down, Macarena Lizama.

"Entonces, este no solo puede ser un espacio como una burbuja, sino que tiene que ser insertado en la comunidad para que puedan desarrollar todo su potencial", agregó.

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