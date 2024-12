Diputado Romero y devolución de isapres: Había que mantener la viabilidad del sistema

Frente a la molestia que algunos afiliados expresaron por los montos "irrisorios" del retorno de los pagos en exceso que las isapres les cobraron entre los años 2020 y 2024, el diputado republicano Agustín Romero señaló que "lamentablemente, dicha medida tenía que mantener la viabilidad" del sistema previsional.

Las devoluciones deben darse en cumplimiento a un fallo de la Corte Suprema, que obligó a las aseguradoras a devolver, a sus clientes, los montos cobrados bajo la Tabla Única de Factores.

Sin embargo, la ley corta -despachada en mayo- que fue creada para obedecer la resolución no exige a las isapres entregar el dinero en una cuota, ya que dependerá de su estabilidad financiera.

Esto dio lugar a que las aseguradoras ofrezcan el retorno en cuotas casi imperceptibles, lo que afecta especialmente a los cotizantes menores de 65 años porque se les fijó un plazo máximo de 13 años para que reciban todo el dinero.

"(La situación) puede irritar a los afiliados, pero lamentablemente la medida que se buscó finalmente tenía que mantener la viabilidad del sistema previsional y por otro lado que las deudas fueran pagables", dijo Romero.

De lo contrario, "la quiebra de las isapres ni siquiera les permitiría pagar los 500 pesos que deberían estar reclamando. Y esto lo sabía perfectamente el Gobierno: sabía que estas molestias se iban a dar. De hecho, el plan de pago de las isapres se autoriza por la Superintendencia", agregó el parlamentario republicano.

"Hoy estamos viendo las consecuencias. Insisto, al Gobierno le daba lo mismo subir indiscriminadamente los precios hacia los ajustes que fueran necesario no le importa. Porque que su meta ideológica era terminar con las isapres, ya sea derogándolas o de alguna manera provocando la migración masiva por precio, por conveniencia económica, que es super natural y entendible, por no poderlo pagar desde las isapres a Fonasa, eso es así", complementó.

El legislador también fue enfátizo en señalar que, "lamentablemente, hoy al Congreso no se le puede pedir nada, porque si usted me dice ¿Cuál es la alternativa legislativa? Ninguna, porque el Gobierno es el que tiene la atribución exclusiva en estas materia, nosotros no podríamos entrar a regular absolutamente nada".

DC tras pedir sesión especial fiscalizadora: "Buscamos que se cumpla la ley"

En tanto, el timonel de la DC, diputado Alberto Undurraga, profundizó sobre la iniciativa de su bancada de pedir una sesión especial en el Congreso para fiscalizar las devoluciones de las aseguradoras.

"Lo que buscamos es que se cumpla la ley. Su punto de partida era que se paguen los excesos cobrados ilegalmente por las isapres. Se aceptó que fuera a plazo, como una suerte de negociación, porque no teníamos fuerza para algo distinto en el Congreso", dijo el parlamentario.

"Pero no puede ser que ese plazo sea con cuotas diferenciadas, pagándole muy poco al principio a la gente y dejando el saldo para el final. Eso no es el espíritu de la ley, no es el espíritu de lo que se aprobó y queremos particularmente fiscalizar esos casos y otros reclamos que vayan saliendo durante estos días", añadió.

Exsuperintendente: Ojalá llegar a un acuerdo y reformar el sistema "lo antes posible"

Por último, el exsuperintendente Manuel Inostroza abogó por una "reforma estructural" del sistema previsional "lo antes posible".

"Esto (de los pagos) ya está (designado) por ley y veo que esa es la única manera, porque cómo vamos a hacer una ley que enmiende una ley, me parece absurdo", manifestó.

"Ahora, lo que sí creo que sería oportuno, es que de verdad vayamos a una reforma estructural lo antes posible y se llegue a un acuerdo técnico por reformar este sistema, porque así como está, tampoco da para más", sostuvo.

Inostroza también agregó que "con los cobros de prima que se les están haciendo a las isapres, habría que ver cuándo las isapres van a tener caja disponible, y eso puede ser mucho antes de los 13 años".

"Y dado que van a tener caja disponible por los incrementos de precio que están aplicando con la aprobación de la Superintendencia de Salud, se podría establecer un criterio que, por ejemplo, como además no pueden retirar utilidades porque la propia ley se los prohíbe mientras están pagando la deuda, adelantar estos pagos y no a 13 años, en virtud de disponibilidad de caja", concluyó.