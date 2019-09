Mañalich: Entrega de derivados de cannabis como medicamentos es ilegal

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, reiteró que la entrega de derivados de la cannabis como medicamentos sin aprobación del ISP es ilegal, respondiendo a reportes sobre tratamientos realizados por la Fundación Daya.

Según publicó El Mercurio, médicos de distintos centros hospitalarios aseguraron que la organización, que promueve el autocultivo con fines medicinales, ha entregado de forma "negligente y temeraria" recetas de cepas para la producción de vaporizaciones y aceites.

"La entrega de derivados de cannabis como medicamentos, sin tener registro en el Instituto de Salud Pública (ISP) es ilegal", recalcó el ministro.

Entre los testimonios de los doctores, se encuentran casos como el de una paciente con epilepsia refractaria que sufrió efectos adversos y el caso de un hombre que desarrolló dependencia a la cannabis.

Además, se cuestionó la prescripción de cannabis a un sujeto con psicosis resistente, lo que se encuentra contraindicado en pacientes con ese cuadro.

"Nuestra posición es extraordinariamente clara, en el sentido de que hay una legalidad y un mecanimo para establecer la seguridad de los medicamentos y su registro a través del ISP. Respecto de la pretensión de que los derivados de marihuana con fines medicinales podrían pasar a una suerte de proceso excepcional y no tener los mecanismos de prueba y registro, cuando se trata de productos cuya procedencia no es segura, cuyo contenido tampoco es seguro, eso no va a ocurrir", manifestó Mañalich.

El ministro destacó que "la ley 20.000 permite que haya autocultivo de marihuana para fines recreacionales, repito, recreacionales, muy limitado. Distinto es que se pretenda dar un uso medicinal a un producto que no está certificado como tal".