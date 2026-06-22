El doctor Guillermo Zepeda, pediatra broncopulmonar de la Universidad de Chile, presentó su nuevo Manual de Enfermedades Respiratorias Pediátricas en medio de un alza considerable de las enfermedades respiratorias, cuya positividad llegó al 52% según el último informe epidemiológico del Ministerio de Salud.

En conversación con Una Nueva Mañana, el también subdirector de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile explicó que el texto busca ser una guía “transversal” desde la etapa neonatal hasta la adolescencia para enfrentar la circulación de la Influenza A y B, además del rinovirus, que han generado una alta demanda en los servicios de urgencia.

"Inicia de la etapa de recién nacido en la cual los niños se pueden tener enfermedades tipo displasia broncopulmonar o malformaciones pulmonares; sigue con el periodo lactante menor, en se pueden tener enfermedades como bronquitis obstructiva; y después sigue la etapa de preescolar y escolar, cuando uno eventualmente ya puede diagnosticar enfermedades como asma o fibrosis quística", detalló el académico.

El manual "tiene un misceláneo bien interesante que abarca prácticamente todo el espectro de las posibilidades", subrayó.

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