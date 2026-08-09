En esta edición de Congreso Futuro en Cooperativa, conversamos con Julieta Flores, estudiante de 17 años del Colegio Fénix de San Antonio, nombrada primera embajadora latinoamericana de la Red Internacional de Embajadores de Física y Mecánica Cuántica por su proyecto de creación de una red científica regional juvenil.

Además, abordamos con el doctor Felipe Torres Morales, académico de la Universidad de Chile, los hallazgos de su investigación sobre cómo el Trastorno del Desarrollo del Lenguaje (TDL) afecta las funciones ejecutivas y la adaptación escolar en niños de primero y segundo básico.

También conocimos la campaña de recaudación de fondos del equipo femenino escolar de robótica para competir en el mundial de la disciplina en Corea del Sur.

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