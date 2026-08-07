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Meteorología anuncia fuerte caída de temperaturas y aguanieve para el fin de semana

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: ATON (referencial)
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La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) anunció este viernes una pronunciada baja de temperaturas con "posibilidad de chubascos de aguanieve" este fin de semana en Santiago, que llegará a los 3°C.

En conversación con Lo Que Queda del Día, el meteorólogo Elio Brufort precisó que el evento "se va a extender para toda la Región Metropolitana, no solo en el sector oriente".

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