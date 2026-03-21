El doctor Mauricio Mahave, subdirector médico de oncología de la Fundación Arturo López Pérez (FALP), aplaudió en Cooperativa la alerta sanitaria que decretó el viernes el Gobierno por la lista de espera oncológica, lo que calificó de "histórico" y estimó que, en el período de un año, las consultas podrían "reducirse significativamente".

"Ayer fue un día histórico. El Gobierno anunció la creación de una alerta sanitaria para los pacientes oncológicos en Chile que están esperando, de forma prolongada, sus garantías GES o no GES retrasadas. Son alrededor de 27.000 pacientes; eso es muchísimo", explicó el profesional.

"¿Cuál es el problema? En cáncer, el tiempo es fundamental. Está estudiado que, cada cuatro semanas de retraso en el inicio de un tratamiento a un paciente con cáncer, disminuye la chance de curación en un 8%. Si tú analizas la lista de pacientes GES retrasados, que es donde se tiene la mayor cantidad de información, cifra que a diciembre de 2025 eran 19.000 pacientes, y de eso -en promedio- hay pacientes incluso que tienen su garantía retrasada en más de tres o cuatro meses", calculó.

"En el fondo, es terrible porque podemos imaginar que la disminución en la chance de curación (del afectado) puede ser incluso en un 20, un 25 o un 30%. Por lo tanto, esta noticia de declarar una alerta sanitaria para el cáncer es un tremendo avance para intentar que todos los pacientes tengan la chance de curación que corresponde", valoró Mahave.

Asimismo, "está estudiado que es mucho más costoso tratar a un paciente en etapas avanzadas. Por lo tanto, a nivel nacional claramente es más eficiente tratar a los pacientes en etapas precoces; le sale más económico al país", aseguró el subdirector médico de oncología de la FALP.

Con esta medida, "creemos que en el periodo de un año es posible reducir la lista de espera en forma muy significativa. Esto tiene un tremendo impacto en darle la mayor chance de curación a nuestros pacientes, y, sin duda, en los primeros tres meses se pueden mostrar cifras interesantes de inicio de tratamiento de pacientes que llevan meses esperando, y eso ya tiene el primer gran efecto: darles las mayores chances de curación", cerró Mahave.

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