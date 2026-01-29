Gobierno removió al seremi de Salud de Coquimbo

La Delegación Presidencial Regional de Coquimbo informó este jueves, mediante un comunicado, la salida del seremi de Salud, Darío Vásquez, efectiva a contar del viernes.

El texto no detalla las razones de la remoción del médico cirujano, magíster en Salud Pública de la Universidad de Santiago, quien había asumido el cargo en abril de 2025 y será subrogado por la actual jefa de Salud Pública de la Seremi, Alejandra Rojas.

Fuentes de Cooperativa indicaron que la decisión obedece a una mala evaluación existente respecto de su manejo de situaciones que afectaron al sector turístico regional, como el cierre de parte de las piscinas del resort Rosa Agustina de Guanaqueros; el manejo comunicacional de la declaración de marea roja en Tongoy y, finalmente, la clausura del espacio de emprendimiento Paseo Al Faro, ubicado en La Serena, una medida considerada demasiado restrictiva y que, tras reclamos elevados al nivel central, fue revertida en menos de 24 horas.