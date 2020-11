Fenats anuncia paro indefinido a partir de este lunes

La Federación de Asociaciones de Funcionarios de la Salud (Fenats) anunció un paro indefinido a partir de este lunes 23 de noviembre luego de, según resaltan, no tener respuesta sus demandas por parte del Gobierno.

"Después de ocho meses de negociaciones, tres movilizaciones y dos jornadas de paro sin respuestas concretas a nuestras demandas, la Fenats Nacional ha decidido comenzar un paro nacional indefinido a contar del lunes 23 de noviembre. Le pedimos a la ciudadanía comprensión y apoyo, porque no estamos luchando solo por nuestro reconocimiento, sino también por el presupuesto para atender al 80 por ciento de la ciudadanía que se atiende en el sistema público", destacó la presidenta del organismo, Patricia Valderas.

En esa línea, Valderas dijo que desde el gremio "Lamentamos la mala disposición de las autoridades a buscar acuerdos en temas tan relevantes como los que hemos planteado; sin respuestas concretas no nos queda más que declararnos en guerra, hasta que se mejoren las condiciones de trabajo de nuestros trabajadores y se aumente el presupuesto per cápita para el próximo año; el ministro (Paris) es médico y sabe que con lo que ofrecen no alcanza y menos para enfrentar la cantidad de enfermos de Covid-19, que de seguro habrá a partir de marzo".

"El Bono Covid, el pago del Bono del Trato al Usuario en tramo 1, dar por cumplidas las

metas sanitarias, el pago de horas promedio, la incorporación de los técnicos al Código

Sanitario y el mejoramiento del presupuesto para el próximo año, seguirán siendo

bandera de lucha del sector, hasta que las autoridades comprendan que la Salud es uno de los temas más importantes para los chilenos", resaltaron desde el gremio.