"¡Hay Claudia Pizarro para rato!": Alcaldesa de La Pintana terminó su tratamiento contra el cáncer
La jefa comunal mostró un video tocando la campana, símbolo de cuando un paciente con esta enfermedad logra el alta.
"Tuve miedo de contárselo a mi familia y de no cumplir con mi gente de la comuna. Me sometí a quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia y braquiterapia", posteó en X.
"Esta semana pude tocar la campana de la victoria. Gracias a mi familia, a los médicos, funcionarios municipales y al inmenso cariño que recibí durante estos meses", agradeció Pizarro en sus redes.