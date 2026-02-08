Síguenos:
Tópicos: País | Salud

"¡Hay Claudia Pizarro para rato!": Alcaldesa de La Pintana terminó su tratamiento contra el cáncer

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La jefa comunal mostró un video tocando la campana, símbolo de cuando un paciente con esta enfermedad logra el alta.

"Tuve miedo de contárselo a mi familia y de no cumplir con mi gente de la comuna. Me sometí a quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia y braquiterapia", posteó en X.

 ATON

"Esta semana pude tocar la campana de la victoria. Gracias a mi familia, a los médicos, funcionarios municipales y al inmenso cariño que recibí durante estos meses", agradeció Pizarro en sus redes.

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, informó en sus redes sociales que terminó su tratamiento contra el cáncer cervicouterino que le diagnosticaron en agosto pasado.

"En agosto de 2025 me diagnosticaron cáncer cervicouterino. Tuve miedo de contárselo a mi familia y de no cumplir con mi gente de La Pintana. Me sometí a quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia y braquiterapia", posteó la jefa comunal en X.

Sin embargo, "esta semana pude tocar la campana de la victoria. Gracias a mi familia, a los médicos, funcionarios municipales y al inmenso cariño que recibí durante estos meses. ¡Hay Claudia Pizarro para rato!", agregó. 

La propia alcaldesa de La Pintana fue quien reveló su diagnóstico en septiembre durante una charla sobre prevención destinada a apoderados del liceo Simón Bolívar: "Lo mejor es enfrentarlo. (Quiero) visibilizar estos temas, que nunca se conversan y, además, se estigmatizan", expresó en aquel entonces. 

